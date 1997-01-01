Дорогие телезрители!

Поздравляем вас с нашим общим юбилеем — 20-летием телеканала "Интер"! Без вас, миллионов наших зрителей, не было бы "Интера", — мы помним об этом каждый день.

К юбилею мы собрали своеобразную азбуку телеканала, каждая буква которой символизирует наши знаковые телепроекты. Из этих букв складывается история не только "Интера", но и всего украинского телевидения.

Присоединяйся к нашему празднику, поздравь "Интер" — делись с друзьями любимыми телепроектами!

Уже поделились: 1776
А
0

Олег Антонов — человек неба

Б
1

Богдан Ступка. Забудьте слово "смерть"

В
0

Великий бокс

Г
0

Готовим вместе

Д
0

День Победы

Е
81

Крестный ход

Ж
41

Жди меня. Украина

З
0

Знак качества

И
0

Интершкола

Й
0

Добрый вечер на Интере

К
1

Касается каждого

Л
70

Люди Победы

М
24

Мечта об Украине

Н
0

N - километр

О
41

Орёл и Решка

П
43

Путешествия во времени

Р
1

Ранок з Інтером

С
1

Стена. К 25-летию со дня падения Берлинской стены

Т
0

Тысяча лет на Афоне

У
0

Украина от А до Я

Ф
0

Футболка Єднання

Х
56

50 лет без Ахматовой

Ц
21

Квитка Цисык. Голос в единственном экземпляре

Ч
0

Шевченко. 200 лет одиночества

Ш
4

Шанс

Щ
0

Щастя з пробірки

Ъ
7

Нашъ Кієвъ

Ы
1

Удачный проект

Ь
0

Золотой гусь

Э
0

Команда Эквитес

Ю
25

Юбилей

Я
0

Ярослав Мудрый. Великие Украинцы