День Победы — особенный праздник для миллионов людей, для нескольких поколений, для многих стран. День, который поставил точку в страшной, кровопролитной, долгой войне. Памятный день для всех нас, ведь в каждой семье есть те, кто ушел на фронт сражаться против немецко-фашистских захватчиков. И те, кто не увидел Победу 9 мая 1945 года, но отдал за нее свою жизнь. Это наша история, наше прошлое, которое мы не имеем права забыть.

Ежегодно "Интер" готовит для своих зрителей спецпроекты, посвященные великому Дню Победы — от специального марафона, который начинается в прямом эфире в 7 утра, спецвыпуска "Жди меня. Встречи Победы", премьер новых документальных фильмов о героях войны, любимых кинофильмов, до вечернего большого праздничного концерта "Победа. Одна на всех", который зрители смотрят всей семьей.

В 2015 году, к 70-летию Победы, "Интер" инициировал всеукраинскую акцию "НИКТО НЕ ЗАБЫТ". Ее цель — восстановление разрушенных мемориалов воинам Великой Отечественной войны. Сохранять памятники воинам-победителям – это сохранять память о героизме во имя Победы.

Также еще одним проектом телеканала "Интер", посвященным Победе, стала акция "НАШ ПОЛК", как дань памяти, уважения и благодарности тем, кто встал на защиту нашей земли. В каждой семье есть те, кто ушел на фронт. И те, кто не увидел Победу, но отдал за нее жизнь. Вы можете прислать фотографии своих родственников-фронтовиков, а также поделиться воспоминаниями о них, историями их жизни на сайте проекта - polk.inter.ua.

День Победы — это наш большой Праздник. Наша гордость.

Поздравь канал с юбилеем. Выбирай и делись любимыми телепроектами.