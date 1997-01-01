Дорогие телезрители!
Поздравляем вас с нашим общим юбилеем — 20-летием телеканала "Интер"! Без вас, миллионов наших зрителей, не было бы "Интера", — мы помним об этом каждый день.
К юбилею мы собрали своеобразную азбуку телеканала, каждая буква которой символизирует наши знаковые телепроекты. Из этих букв складывается история не только "Интера", но и всего украинского телевидения.
Присоединяйся к нашему празднику, поздравь "Интер" — делись с друзьями любимыми телепроектами!
Олег Антонов — человек неба
В 2016 году, к 110-й годовщине со дня рождения Олега Антонова, "Интер" снял документальный фильм о выдающемся авиаконструкторе.
Летать он мечтал с самого детства. В своем фильме мы описали его путь к мечте: рассказали о его первых крылатых машинах (планёры, по словам самого Антонова, навсегда остались его самыми любимыми самолетами), рассказали о его разработках, которые били рекорды, оставляли позади разработки зарубежных авиаконструкторов, заставляли авиапром всего мира двигаться вперед.
Каким Антонов был в жизни? Что рассказывают о нем друзья и родные? Каким он был на работе и как проводил свободное время? Он рисовал картины, писал стихи и рассказы, творчески походил даже к организации труда – его рабочий стол в кабинете коллеги сравнивают с компьютером. Но главным его творчеством всегда были самолеты. В них он реализовал свою главную мечту — летать...
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Богдан Ступка. Забудьте слово "смерть"
В 2013 году телеканал "Интер" показал документальный фильм собственного производства "Богдан Ступка. Забудьте слово "смерть". Фильм посвящен памяти выдающегося актера, жизнь которого оборвала неизлечимая болезнь.
"Богдан Ступка. Забудьте слово "смерть" — это яркая биография, которую Великий актер рассказывает лично... Словно смерть не властна над ним, и он продолжает быть рядом с нами, делится своими добрыми наблюдениями и мудрыми рассуждениями о жизни и людях.
В основе картины — эксклюзивное интервью Богдана Сильвестровича, записанное за несколько лет до его смерти. Автобиографию дополняют родные, друзья и коллеги актера, также впервые мы слышим откровенные, искренние и полные любви воспоминания его родных — жены Ларисы Семеновны, сына Остапа и невестки Ирины. И впервые зрителей приглашают в "святая святых" Богдана Ступки — его дом.
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Великий бокс
Цикл спецпроектов "Большой бокс" на телеканале "Интер" — это прямые трансляции боксерских поединков, а также включения из студии с комментариями экспертов и известных в мире бокса персон.
"Большой бокс" — не просто грандиозная прямоэфирная передача для поклонников этого вида спорта. Это вечер, который объединяет всех.
В субботу за несколько часов до поединков в прямом эфире в студию к Роману Кадемину приходят известные спортсмены, эксперты и болельщики, друзья и близкие боксеров. Прямые включения с арены, документальные фильмы о наших героях, репортажи о том, как они готовились к бою, интервью с родственниками, комментарии экспертов и пожелания болельщиков. И, наконец, захватывающая трансляция! И первые впечатления после боя мы снова обсуждаем в студии "Интера".
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Готовим вместе
В канун 20-летия телеканала "Интер", в 2016 году, вышел 100-ый выпуск программы "Готовим вместе".
Зрители и команда "Готовим вместе" пишут совместную кулинарную книгу о здоровой и полезной пище. И все это с юмором, ведь ведущие — одесситы: шоумен Андрей Доманский и один из лучших поваров Украины Андрей Дромов.
Если вы любите готовить и хотите принять участие в розыгрышах призов — делитесь фото своих блюд, а также рецептами и советами на страничках "Готовим вместе" в Facebook и Вконтакте.
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День Победы
День Победы — особенный праздник для миллионов людей, для нескольких поколений, для многих стран. День, который поставил точку в страшной, кровопролитной, долгой войне. Памятный день для всех нас, ведь в каждой семье есть те, кто ушел на фронт сражаться против немецко-фашистских захватчиков. И те, кто не увидел Победу 9 мая 1945 года, но отдал за нее свою жизнь. Это наша история, наше прошлое, которое мы не имеем права забыть.
Ежегодно "Интер" готовит для своих зрителей спецпроекты, посвященные великому Дню Победы — от специального марафона, который начинается в прямом эфире в 7 утра, спецвыпуска "Жди меня. Встречи Победы", премьер новых документальных фильмов о героях войны, любимых кинофильмов, до вечернего большого праздничного концерта "Победа. Одна на всех", который зрители смотрят всей семьей.
В 2015 году, к 70-летию Победы, "Интер" инициировал всеукраинскую акцию "НИКТО НЕ ЗАБЫТ". Ее цель — восстановление разрушенных мемориалов воинам Великой Отечественной войны. Сохранять памятники воинам-победителям – это сохранять память о героизме во имя Победы.
Также еще одним проектом телеканала "Интер", посвященным Победе, стала акция "НАШ ПОЛК", как дань памяти, уважения и благодарности тем, кто встал на защиту нашей земли. В каждой семье есть те, кто ушел на фронт. И те, кто не увидел Победу, но отдал за нее жизнь. Вы можете прислать фотографии своих родственников-фронтовиков, а также поделиться воспоминаниями о них, историями их жизни на сайте проекта - polk.inter.ua.
День Победы — это наш большой Праздник. Наша гордость.
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Крестный ход
В 2016 году в Украине состоялся Всеукраинский Крестный ход мира, любви и молитвы за нашу страну, в котором приняли участие тысячи верующих со всей Украины. Они шли с востока и запада — со Святогорской лавры и с Почаевской лавры, чтобы воссоединиться во время всеукраинского Молебна на Владимирской горке в честь Дня Крещения Руси. В Молебне и в завершающем Крестном ходе в Киево-Печерскую лавру приняли участие более 80 тысяч человек.
Телеканал "Интер" уже много лет показывает в прямом эфире главные христианские богослужения — Пасхальную и Рождественскую литургии.
Также в 2013 году "Интер" показал документальный проект собственного производства "Крещение", посвященный 1025-летию со дня Крещения Руси.
Документальный фильм рассказывает, какие духовные, исторические и культурные последствия это событие имело для всех нас, какую выдающуюся роль оно сыграло для современности.
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Жди меня. Украина
"Интер" стал первым телеканалом, который в 2001 году поддержал идею международного поиска людей, утративших связь друг с другом. Так появилась программа "Жди меня. Украина".
Чуть позже к проекту присоединились другие страны СНГ: Беларусь, Казахстан, Армения, Молдова. И телевизионная поисковая сеть постепенно разрослась по всему земному шару. Так проект "Жди меня" из обычной телевизионной программы перерос в масштабный социально значимый проект.
17 лет поисков. Пять континентов. 105 стран мира. Тысячи людей, которые нашли и продолжают находить друг друга, — каждую неделю воссоединяются более 200 человек. Это все о легендарной программе "Жди меня".
За годы существования проекта более 7 тысяч людей в нашей стране нашли друг друга.
Смотрите международную версию "Жди меня" в Украине на телеканале "Интер" каждый понедельник.
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Знак качества
Этот беспрецедентный по своей социальной функции проект появился в эфире "Интера" в 2007 году и долгое время был единственным на украинском телевидении источником информации о качестве продуктов и вещей, которые мы покупаем.
Что на самом деле скрывается за яркой оберткой и обещаниями производителей — выясняла творческая группа проекта во главе с Константином Грубичем. За более чем тысячу выпусков программы зрители успели посмотреть с другой стороны на совсем разные товары — от сметаны до лампочек. При этом правильный выбор помогают сделать экспертные выводы специалистов, а не рекламные обещания не всегда добросовестных производителей.
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Интершкола
"Интершкола" была основана в 2006 году и стала первой в Украине медиаобразовательной программой. За 10 лет работы школа выпустила больше 3000 слушателей.
Основные цели проекта — предоставление молодым талантам возможности проявить себя в области телевидения, а также развитие качественно нового украинского телевидения на основе лучшего мирового телевизионного опыта.
В "Интершколе" учат основным телевизионным профессиям - ведущий, продюсер, режиссер, сценарист, журналист, оператор, звукорежиссер. Кроме этого работают различные спецкурсы — для тех, кто хочет быстро изучить конкретную специализацию, или желает просто окунуться в мир телевидения и определиться с дальнейшим выбором профессии.
В ходе учебы слушатели программы "Интершкола" объединяются в настоящие творческие группы. Под руководством профессионалов они учатся непосредственно на съемочных площадках — готовят совместные проекты и, перед окончанием курса, представляют на суд зрителей полноценные пилоты телевизионных программ.
В 2013 году на базе медиаобразовательного проекта "Интершкола" создан Молодежный фестиваль телевизионных проектов "ИнтерФильмФест", который дает возможность заявить о себе молодым талантливым телевизионщикам и кинематографистам. Цель фестиваля — зажечь новые звезды, найти таланты, найти новые идеи форматов, а также привлечь к сотрудничеству с медиагруппой молодых режиссеров, операторов, сценаристов и продюсеров. Лучшие работы фестиваля транслируются в эфире телеканалов Inter Media Group.
Подробную информацию об "Интершколе" и условия поступления вы найдете на нашем сайте.
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Добрый вечер на Интере
"Добрый вечер на "Интере" — развлекательное шоу для взрослых, которое стартовало в Украине осенью 2016 года. Команда телеканала адаптировала известный американский формат Hollywood Game Night, который собирает в студии самых популярных в стране звезд.
Ведущий программы "Добрый вечер на "Интере" — Андрей Доманский, интеллектуал с прекрасным чувством юмора.
Каждый субботний вечер в гости к остроумному телеведущему будут приходить звезды шоу-бизнеса, музыканты, дизайнеры, спортсмены-олимпийцы, актеры, коллеги-телеведущие и... обычные зрители! В уютной, почти домашней атмосфере и в хорошей компании две команды звездных гостей будут играть в различные игры, выполнять смешные задания Андрея Доманского, веселиться, развлекаться, петь и танцевать. К тому же здесь есть за что бороться, так как главный приз вечера — 50 тысяч гривен! А вести звездные команды к победе будут капитаны - обычные украинцы из числа людей, подавших заявку на проект и прошедших кастинг.
Посмотреть все выпуски программы, а также подать заявку на участие можно на сайте vecher.inter.ua.
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Касается каждого
Ток-шоу "Касается каждого" появилось в эфире "Интера" в 2013 году.
"Касается каждого" — это разговор с предельной степенью откровенности о том, с чем реально связаны судьбы людей, о ситуациях, в которых проявляется отношение человека к человеку. Этот проект поднимаете темы, которые в людях пробуждают естественную человеческую реакцию, не оставляют безразличными. Это проект, который меняет жизнь.
Честная и откровенная дискуссия ведущего с непосредственными участниками событий и экспертами заставляет обратить внимание на ситуации, которые стали следствием человеческого равнодушия или неравнодушия.
Истории, рассказанные в студии, — это истории о каждом из нас, о наших действиях и бездействии, о нашей реакции на происходящее вокруг. Это урок личной ответственности, активной гражданской позиции и неравнодушного отношения к себе и окружающим.
Больше узнать о проекте, посмотреть все выпуски, а также предложить свою тему вы можете на сайте программы — sk.inter.ua.
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Люди Победы
В 2015 году, к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, телеканал "Интер" подготовил уникальный документальный проект "Люди Победы".
Героями фильма стали ветераны, чьи истории вошли в одноименную книгу-фотоальбом, изданную телеканалом "Интер".
В 2016 году герои книги-фотоальбома "Люди Победы" стали также прототипами первого в Украине памятника ветеранам Великой Отечественной войны, созданного в киевском Парке "Победа" при поддержке телеканала "Интер" и Организации ветеранов Украины как память и благодарность всем, кто защищал нашу Родину в ту страшную войну.
Они — воины-победители. На их долю выпало защищать Отечество в самой страшной войне в истории человечества. А после войны эти люди поднимали страну из руин. Они — наши современники, которые прожили честную и достойную жизнь. Самому младшему из них сейчас 84 года, а самому старшему — 98 лет. Они — Люди Победы.
Поздравь канал с юбилеем. Выбирай и делись любимыми телепроектами.
Мечта об Украине
В непростом 2015-м году, ко дню рождения нашей страны, "Интер" подготовил большой концерт — "Мечта об Украине".
24 августа в эфире канала мы говорили, пели и мечтали об Украине, вспоминали все самое лучшее из нашего прошлого, надеялись на самое светлое и доброе в будущем. Свои желания и чувства мы воплотили в прекрасные песни, которые поет уже не одно поколение украинцев.
Концерт посмотрели более 10 миллионов человек. Это показало, что зрители мечтают о мирной Украине — стране прекрасной во всем ее многообразии, стране со славным прошлым и надеждой на светлое будущее.
Поздравь канал с юбилеем. Выбирай и делись любимыми телепроектами.
N - километр
Легендарная программа "N-километр" появилась в эфире "Интера" в 1997 году.
Сами авторы называли ее телевизионной "скорой помощью". В центре внимания этой программы были всегда проблемы. Будь то Чернобыль или судьба маленького человека, оказавшегося выброшенным на обочину жизни, "N-километр" всегда старался оперативно среагировать и помочь.
За все время существования программы съемочная группа не только исколесила всю страну, она побывала почти во всех самых недоступных точках планеты — и под воду спускалась, и даже отправлялась на Северный полюс.
Поздравь канал с юбилеем. Выбирай и делись любимыми телепроектами.
Орёл и Решка
Знаменитая телепрограмма о путешествиях "Орёл и решка" выходит на телеканале "Интер" с 2011 года.
Это тревел-шоу рассказывает о путешествиях по самым разным уголкам мира с двух разных сторон: с одной стороны — вы сказочно богаты и имеете неограниченные средства, с другой — вы практически "на нуле" и вынуждены экономить.
Команда программы "Орел и Решка" уже рассказала о 106 странах по всему земному шару и побывала в настоящей кругостветке. Ребята уверены — для потрясающих путешествий и незабываемых эмоций не обязательно иметь много денег, достаточно лишь желания и отличного настроения.
Посмотреть все выпуски программы "Орел и Решка" можно тут.
Поздравь канал с юбилеем. Выбирай и делись любимыми телепроектами.
Путешествия во времени
В 2015 году в эфире телеканала "Интер" вышел проект "Путешествия во времени".
Создатели фильма хотели показать, как жили наши соотечественники 100 лет назад. Ведущими проекта стали главные лица "Интера": Ирина Юсупова и Роман Кадемин, Жанна Тихонова и Андрей Данилевич, Анастасия Даугуле и Андрей Доманский.
Каждый из них отправился в путешествие во времени и попытался понять, во что тогда верили люди, о чем мечтали, на что надеялись, а главное — почему мы теперь такие? Этот проект — не столько о наших предках, сколько о нас сегодняшних.
Поздравь канал с юбилеем. Выбирай и делись любимыми телепроектами.
Ранок з Інтером
Уже более десяти лет украинцы встречают утро нового дня вместе с "Интером".
В новом сезоне "Утро с "Интером" стало более информационным, оперативным, стильным и модным, с сюрпризами и призами. Каждый новый день у зрителей канала теперь начинается информационно насыщенно, динамично и содержательно.
В новом сезоне внимание программы еще больше сосредоточено на актуальных темах. Это и резонансные события минувших суток, и журналистские эксклюзивы, и спецрепортажи, и обзор международных новостей. Журналисты рассказывают о важных мировых и украинских тенденциях, освещают события в регионах нашей страны, прямые включения, общение с участниками событий по скайпу, а также гости в студии.
Несмотря на глобальное обновление программы, в эфире нашлось место рубрикам, полюбившимся зрителям, — "Дискотека 60-90", "Кино", "Звездные новости", "Качество жизни", "Здоровье", "Добрые советы".
Также команда "Утра с "Интером" продолжает социальные эксперименты, ведь телеопыты прошлого сезона ("Как прожить месяц на минимальную зарплату", "Дополнительный заработок", "Испытание совестью", "Новая жизнь") вызвали живой отклик зрителей. Уже в эфир вышел новый эксперимент Веры Борсук — "Без вреда" о том, как в обычной жизни минимизировать вред для окружающей среды. А поклонников рубрики "Украина вражає" ждут новые путешествия вместе в Валерией Микульской.
Посмотреть все сюжеты программы "Утро с "Интером" можно тут.
Поздравь канал с юбилеем. Выбирай и делись любимыми телепроектами.
Стена. К 25-летию со дня падения Берлинской стены
В 2014-м году "Интер" снял масштабный спецпроект "Стена", посвященный 25-летию со дня падения Берлинской стены.
Это происходило на фоне призывов строить новую стену на востоке Украины. Мы напомнили о том, к каким трагедиям приводит строительство подобных стен. Слоганом фильма стал: "Стены забирают жизнь. Понимание рушит стены".
Что такое Берлинская стена? Это когда переход через дорогу стоит вам жизни, это когда почти тридцать лет вам запрещено видеть родных, живущих в соседнем квартале, это 150 километров бетона и колючей проволоки, разрывающих ваш город, вашу страну и ваш мир на осколки.
На протяжении почти тридцати лет Бранденбургские ворота стояли между двух рядов бетонных блоков Берлинской стены, это место было запретной зоной для немцев по обе ее стороны. Теперь именно здесь берлинцы любят праздновать День объединения Германии.
А что осталось от берлинской стены… От нее осталось лишь напоминание в виде идущей через весь город по дорогам и тротуарам металлической ленты с надписью "Берлинская стена. 1961-1989" и обломков, продающихся в сувенирных магазинах.
Стены забирают жизнь. Понимание рушит стены.
Поздравь канал с юбилеем. Выбирай и делись любимыми телепроектами.
Тысяча лет на Афоне
В 2016 году, в год 1000-летнего юбилея древнерусского монашества на Афоне, документалисты телеканала "Интер" побывали на Святой Горе, чтобы напомнить об афонском тысячелетнем духовном наследии нашего народа.
В 1016 году игумен монастыря Росов Герасим подписал древний святогорский документ вместе с другими игуменами монастырей Афона. Таким образом, есть документальное свидетельство того, что русское монашество представлено на Святой Горе, по крайней мере, тысячу лет. Здесь же, на Афоне принял постриг первый монах Киевской Руси — преподобный Антоний. Вернувшись со Святой Горы, он основал Киево-Печерскую Лавру.
"Тысяча лет на Афоне" — это фильм о том, как сегодня живет и чем дышит Святой Афон, о неведомых или забытых страницах истории русского монашества на Святой Горе, о том, что для молитвы нет понятия времени.
Впервые телезрители увидят древний монашеский скит Черный Выр, основанный запорожскими казаками, и услышат его историю. Это документальный рассказ о нашей глубокой тысячелетней связи с одним из самых благодатных мест, земным уделом Пресвятой Богородицы.
Разные исторические периоды и события представлены в фильме через жизненные истории монахов, которые сегодня подвизаются на Афоне. Создатели картины совершили восхождение на Святую Гору, нашли наших соотечественников, принявших здесь постриг, посетили места связанные с историей древнерусского монашества на Святой Горе.
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Украина от А до Я
В 2016 году, к 25-му дню рождения Украины, телеканал "Интер" подготовил для телезрителей грандиозное шоу с участием любимых украинских исполнителей — "Украина от А до Я".
В 2016 году Украина отмечала 25-летие. Но людям и событиям, которые сформировали нашу страну и нас самих, — сотни, тысячи лет. Они как буквы, из которых складывается язык нашего настоящего и будущего.
Создатели концерта составили своеобразную азбуку Украины: каждая ее буква-символ раскрывает перед зрителями фрагмент нашего прошлого, имена людей и события, которыми мы по праву гордимся.
Всё многообразие и богатство нашей страны нашло отражение в уникальном музыкальном наполнении концерта, его ярких постановках с использованием сложных современных технологий, а также в рассказах ведущих, основанных на биографических фактах выдающихся украинцев и фрагментах нашей истории.
Каждый украинец также имел возможность принять участие в интерактивном проекте "Украина от А до Я", отдав свой голос за символ, с которым у него ассоциируется наша страна. Победителем голосования стала Киево-Печерская Лавра — как символ Украины.
Поздравь канал с юбилеем. Выбирай и делись любимыми телепроектами.
Футболка Єднання
Летом 2014 года в матче за Интер Суперкубок Украины должны были встретиться "Шахтер" и "Динамо" – две сильнейшие команды, непримиримые соперники на протяжении многих лет, которые в том момент представляли еще и две части Украины, разделенные противостоянием на востоке. Слоганом этой игры стал "Мы с тобой одной игры" – мы говорили о том, что разность политических взглядов не должна разъединять страну.
Мы создали простой, но очень значимый символ – футболку, сшитую из футболок "Динамо" и "Шахтера". Даже ультрас обеих команд поддержали идею "Интера".
В результате кампания вызвала широкий общественный резонанс и взяла золото PromaxBDA Global Excellence в категории "Overall integrated sports marketing campaign" – наивысшую награду, которую можно получить в сфере телевизионного промо.
Лето 2014 года было тяжелым временем для страны, когда политический накал отразился на всех сферах жизни страны, в том числе и на спорте. Идея ролика "Футболка объединения" актуальна и сегодня, по прошествии боле двух лет, когда конфликт на востоке унес тысячи человеческих жизней.
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50 лет без Ахматовой
В 2016 году телеканал "Интер" снял документальный фильм к 50-летию со дня смерти Анны Ахматовой.
В фильме "50 лет без Ахматовой" подробно рассказывается о киевском периоде жизни великой поэтессы. Какой она была, когда посещала наш город, и каким был Киев времен Ахматовой? Какие события происходили в это время в ее жизни и в жизни города?
Она могла бы уехать из страны, но не сделала этого — ни в молодости, ни на закате своей жизни. Она пережила все то, что переживала ее страна и ее народ. Такой была ее судьба. Если бы она уехала, у нас не было бы Ахматовой.
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Квитка Цисык. Голос в единственном экземпляре
Фильм "Квитка Цисык. Голос в единственном экземпляре" телеканал "Интер" выпустил в 2013 году к 60-ой годовщине со дня рождения выдающейся личности — певицы украинского происхождения Квитки Цисык.
Квитка Цисык — американка, которая стала воплощением украинской души. Она выросла в США и никогда не пела в Украине, однако большую часть своих средств вложила в запись двух альбомов украинских песен.
Авторы фильма "Квитка. Голос в единственном экземпляре" попытались исследовать, какой была в жизни Квитка Цисык — человек, открывший миру украинскую песню.
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Шевченко. 200 лет одиночества
Документальный фильм производства телеканала "Интер" "Шевченко. 200 лет одиночества" вышел в эфир в 2014 году.
Документальная картина состоит из двух параллельных линий — биографической и научно-популярной. В качестве экспертов в фильме выступают литературовед, шевченковед, антрополог, графолог, психоаналитик и другие специалисты. В фильме использованы письма и рукописи Шевченко, написанные в переломные моменты его жизни, фотографии, автопортреты и портреты поэта. Кроме того, авторы фильма постарались воссоздать важные события из жизни великого поэта путем реконструкции отдельных фрагментов.
Поздравь канал с юбилеем. Выбирай и делись любимыми телепроектами.
Шанс
Программа "Шанс" впервые вышла на телеканале "Интер" в 2003 году и стала первым талант-шоу на украинском телевидении и кузницей кадров отечественного шоубизнеса.
Оказалась, что если талантливого человека с улицы хотя бы на один день отдать в руки профессионалов — продюсеров, стилистов, режиссеров-постановщиков, вокальных педагогов — у него появляется реальный шанс стать звездой.
Шоу стало стартовой площадкой для многих молодых украинских исполнителей. Благодаря проекту, мы узнали о Виталии Козловском, Александре Воевуцком, Наталье Валевской. Из "Шанса" выросли группы "Авиатор" и "Quest pistols".
Ведущими проекта были Наталья Могилевская и Кузьма Скрябин, которого, к большому сожалению, уже нет с нами.
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Щастя з пробірки
"Счастье из пробирки" — собственный уникальный телевизионный формат, созданный телеканалом "Интер" в 2014 году.
Главными героями шоу стали семьи, не имевшие возможности завести детей естественным путем.
Благодаря проекту "Счастье из пробирки" на свет появилось пятеро детей, в рождение которых никто не верил.
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Нашъ Кієвъ
"Наш Киев" — это уникальная документальная рубрика программы "Утро с "Интером", в которой Анастасия Даугуле и Ирина Юсупова рассказывают об историях, связанных с Киевом, о необыкновенных людях, которые в нем жили и живут, о прошлом великого Города, без которого невозможно понять настоящее.
Старинный Киев, который на языческих капищах построил христианские монастыри. Трагический Киев, который ломал судьбы и разбивал сердца. Запрещенный Киев, где искушение обручилось со смертью. Сумасшедший Киев, который помнит своих лжепророков. Великий Киев, который многое пережил, но никогда не терял надежды. Наш Киев — такой разный и бесконечно любимый.
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Удачный проект
"Удачный проект" стартовал в эфире "Интера" в марте 2014 года и с тех пор пользуется неизменным успехом у зрителей.
"Удачный проект" — это программа о том, как сделать жизнь в квартире и на даче более комфортной. Помимо прикладных советов и предложений интересных решений для дома и приусадебного участка, в передаче существует несколько дополнительных рубрик: "хендмейд", "садовая кулинария", "новая жизнь старых вещей", "советы по уходу за садом и огородом".
Посмотреть все выпуски "Удачного проекта" можно тут.
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Золотой гусь
Юмористическая передача "Золотой гусь" выходила на телеканале "Интер" с 2002 по 2004 годы и сразу стала культовой.
Анекдоты, побасенки и просто смешные истории рассказывали самые веселые и талантливые люди страны — Илья Ноябрев, Евгений Паперный, Дмитрий Чекалкин, Давид Черкасский, Владимир Быстряков и Валерий Чигляев.
Каждый выпуск шоу — это новые эмоции, юмор и хорошее настроение: за 25 минут программы юмористы успевали рассказать 50 анекдотов, за четыре передачи в месяц — двести. Какой заряд позитива!
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Команда Эквитес
Серия ТВ-фильмов "Команда EQUITES", снятая телеканалом "Интер" в 2003-2004 годах, — это уникальное шоу об Африке, основанное на материалах известной в мире группы путешественников-экстремалов, достижения которой неоднократно фиксировали представители Книги рекордов Гиннеса.
Как только шоу появилось в эфире телеканал "Интер", оно стало настоящей сенсацией и лидером рейтингов в Украине, а его герои — примером для подражания.
В 2003 году экстрим-шоу "Команда EQUITES" получило признание на международном конкурсе телепрограмм Шестого Евразийского Телефорума и стало первым в номинации "Игры, в которые играют люди".
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Юбилей
Общенациональный канал "Интер" появился в украинском эфире 20 октября 1996 года. За первый год своего существования "Интер" стал первой кнопкой Украины, таковой, остается ей и сегодня.
Успех телеканала "Интер" обусловлен, в первую очередь, мощной базой собственного производства. На данный момент в эфир "Интера" выходят ток-шоу, социальные проекты, документальные фильмы, большие событийные концерты. Также на "Интере" проводятся марафоны — ко Дню Победы, ко Дню Независимости, ко Дню Святого Николая.
В 2007 году в составе медиагруппы "Интер" образовалась студия "07 Продакшн", которая занимается производством документального кино, телевизионных сериалов и телепередач на самую различную тематику. С тех пор, как в эфир канала стал регулярно выходить отечественный продукт, "Интер" прочно занял свою нишу в украинской телевизионной документалистике — на настоящий момент творческой командой произведено более 100 часов уникального документального контента.
В 2016 году телеканалу "Интер" исполняется 20 лет. И мы хотим праздновать этот юбилей с нашими зрителями. Потому что не было бы миллионов телезрителей, не было бы "Интера". Спасибо вам, этот праздник — наш общий!
Поздравь канал с юбилеем. Выбирай и делись любимыми телепроектами.
Ярослав Мудрый. Великие Украинцы
"Великие Украинцы" – принципиально новый для украинского телевидения проект телеканала "Интер", выходивший в 2007-2008 годах. Это международный формат, однако именно в украинской реализации проект стал резонансным событием не только общенационального, но и мирового масштаба — свои голоса за великих украинцев отдали более 2,5 миллионов жителей нашей страны, что стало европейским рекордом.
Проект сочетал в себе ряд документальных фильмов о великих украинцах, а также ток-шоу с интерактивным опросом телезрителей и всех граждан Украины относительно места и роли выдающихся государственных и политических деятелей, военных, художников, ученых, спортсменов, религиозных деятелей в национальной и мировой истории.
Неоспоримым победителем голосования стал Ярослав Мудрый, который превратил Киевскую Русь в могучее государство, построил десятки храмов и городов, научил целое поколение читать и писать.
Поздравь канал с юбилеем. Выбирай и делись любимыми телепроектами.